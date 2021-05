La corsa Champions, ecco la situazione

Con l'Inter campione già al sicuro da parecchie settimane, restano tre i posti per la prossima Champions League ancora da assegnare. Sono cinque le squadre che si giocano la volata nelle ultime due giornate di Serie A: Atalanta e Milan a 75 punti, Napoli a 73, Juventus a 72 e Lazio a 67, con la formazione di Simone Inzaghi che però deve giocare una gara in più, il recupero con il Torino del 18 maggio. Juventus e Atalanta hanno, come impegno ulteriore, la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, 19 maggio, a Reggio Emilia. In caso di arrivo a pari punti conteranno, nell'ordine, punti e differenza reti nei confronti diretti, differenza reti globale, gol segnati. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Ad Atalanta e Milan basta una vittoria per avere la certezza matematica della Champions in virtù del vantaggio sulla Juventus negli scontri diretti. Più delicata la posizione di Napoli e Juve, che se la giocano allo sprint con la Lazio, attesa da un'impresa per tornare in Champions.