Lazio-Torino 0-0: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - Termina 0-0 il recupero della 25ª giornata tra Lazio e Torino. Tante le occasioni per i biancocelesti, su tutte il rigore fallito da Immobile a 7' dal termine. Un punto che non cambia niente per la squadra di Inzaghi, ma che fa tutta la differenza del mondo per i granata di Nicola ora matematicamente salvi: retrocede in B il Benevento.