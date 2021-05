Serie A: 0-0 tra Crotone e Fiorentina, 1-0 del Genoa a Cagliari e tris della Samp al Parma

Nei tre anticipi di Serie A del sabato sera spicca il 3-0 rifilato dalla Sampdoria al Parma, grazie ai gol di Quagliarella ( 500ma partita in A), Colley e Gabbiadini. Finisce inaspettatamente 0-0 la partita tra Crotone e Fiorentina: le rivelazioni Simy e Vlahovic vengono imbrigliate dalle difese avversarie e non riescono ad incidere. Il Genoa porta via tre punti dalla Sardegna Arena e supera il Cagliari per 1-0, con la rete nel primo tempo di Shomurodov. Ballardini riesce a resistere alle sortite offensive di Semplici anche dopo l'espulsione per doppia ammonizione del subentrato Behrami all'84'.

Crotone-Fiorentina 0-0: Simy e Vlahovic non pungono I padroni di casa si rendono subito pericololosi: prima con Ounas e poi con Messias, che provano a sorprendere Terracciano dalla distanza. La Fiorentina costruisce poche azioni e non impensierisce mai seriamente il giovane portiere Crespi. Nei minuti finali della prima frazione è il portiere ospite a salvare per due volte la Viola, soprattutto su un colpo di testa insidioso di Djidji. Nel secondo tempo Bonaventura va vicinissimo al gol al 54', ma il suo tiro viene ribattuto sul più bello. Invece sbaglia clamorosamente il tap-in vincente Simy, che al 75' non riesce a deviare in porta da ottima posizione. Anche l'altra rivelazione del campionato Vlahovic spreca una delle poche chance: Crespi è attento sul suo sinistro dal limite all'81'. Si chiude così senza reti la gara dello Scida: questo pareggio porta il Crotone, già retrocesso, a 23 punti e la Fiorentina a quota 40 in classifica. CROTONE-FIORENTINA: TABELLINO E STATISTICHE

Cagliari-Genoa 0-1: la decide Shomurodov Il primo brivido alla Sardegna Arena arriva con il palo colpito da Joao Pedro dopo un colpo di testa dal cuore dell'area. Al 9' Cerri arriva in ritardo su un cross invitante e travolge il portiere del Genoa, Paleari. Ad uscire a sorpresa dal campo è però Nainggolan, vittima di un problema fisico: al suo posto entra Duncan. Shomurodov sblocca la partita al 15' segnando il gol dello 0-1 e sfruttando al meglio l'assist di Rovella. La reazione del Cagliari porta a due occasioni per pareggiare: la prima con Marin, l'altra con Joao Pedro. Nella ripresa si rinnova il duello tra Paleari e Cerri: il portiere ha la meglio al 53' smanacciando il pallone via dalla testa dell'attaccante. Al 74' viene annullato un gol al 19enne Kallon, per chiara posizione di fuorigioco, mentre nove minuti dopo Behrami atterra Sottil, riceve il secondo cartellino giallo e viene quindi espulso. Il Cagliari prova l'assalto fino al 95', ma a parte in un'occasione con Joao Pedro non sfiora mai il pareggio. Ballardini vince in trasferta e porta il suo Genoa a 42 punti. Il Cagliari, già salvo, resta a quota 37. CAGLIARI-GENOA: TABELLINO E STATISTICHE