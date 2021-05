Sassuolo-Lazio 2-0: commento al risultato della partita

Sassuolo avanti con Kyriakopoulos. Correa ko

C’è il Sassuolo a fare subito la partita e tenere il possesso del pallone. E trova anche il vantaggio, al 10’, con un grande sinistro di Kyriakopoulos. La Lazio risponde con Muriqi: esterno della rete. Correa alza bandiera bianca, ennesimo problema al polpaccio. Va dentro Fares e Inzaghi risistema i suoi con una difesa a quattro e Cataldi a fare il trequartista dietro all’unica punta Muriqi. Così gli spazi diminuiscono per i neroverdi, anche se Defrel alla mezz’ora ha l’occasione ghiotta per il raddoppio. Palla in curva. Lazzari giù in area, per l’arbitro Prontera e Var non c’è nulla. In chiusura è Fares con il mancino ad impensierire Consigli. Non va. Il Sassuolo va negli spogliatoi con un piede in Conference League. Ma non è finita.

Berardi fa volare il Sassuolo

La Lazio fa il gioco e arriva al tiro con Lulic: blocca Consigli. De Zerbi vede i suoi scarichi e manda dentro Traore e Caputo per Defrel e Djuricic. Al 59’ Muriqi si gira in area piccola, ma non impatta bene il pallone e spara alto. Colpo di scena al 61’: Kyriakopoulos espulso dopo il secondo giallo. Dentro Rogerio, un difensore, per Boga. Lazio ancora vicino al pareggio con Muriqi, che di testa non gira bene verso la porta. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma sono i biancocelesti a spingere per cercare la via del pareggio. Toljan e Bourabia sono le altre carte da inserire per De Zerbi. Berardi trova Caputo in profondità, dribbling su Parolo e fallo in area del giocatore biancoceleste: rigore. Va Berardi che non sbaglia il raddoppio. Inzaghi toglie Leiva e Akpa Akpro per Escalante e Raul Moro. Nel finale Strakosha dice no a Caputo. C'è tempo per l'esordio in Serie A del giovane Primavera Bertini. Entra anche Armini. Parolo in acrobazia salva sulla riga il pallone del 3-0. Triplice fischio. Per il Sassuolo vittoria, tre punti e amaro in bocca per un settimo posto solo sfiorato.