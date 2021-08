Costa: "Pubblico negli stadi? Partire al 50% per poi aumentare"

ROMA - “Con la Federcalcio e Lega Calcio c’è un percorso di condivisione avviato da tempo, nella consapevolezza che quando parliamo di calcio, di Serie A e non solo, parliamo di un settore economico perché intorno al calcio ci sono interessi importanti che vanno tutelati". Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, ai microfoni di New Suond Level: "Il nostro obiettivo è tornare alla normalità - prosegue Costa - considerando che il campionato inizia il 22 agosto e se questo lo affianchiamo all'obiettivo che siamo dati di arrivare all'immunità di gregge entro la fine di settembre credo che la risposta che abbiamo già dato cioè di consentire la ripresa del campionato al 50% sia già un segnale positivo e rispetto alle capienze previste per gli Europei e la finale di Coppa Italia c’è un raddoppio". Per il Sottosegretario, "c’è la consapevolezza che dobbiamo proseguire, giustamente la Lega Calcio aveva fatto notare che c’erano delle difficoltà a garantire il distanziamento all’interno degli stadi e anche su questo tema il Governo ha dimostrato una grande disponibilità e sensibilità consentendo il sistema a scacchiera: un posto libero e un posto occupato. Questo è un buon punto di partenza con la consapevolezza che già dopo le prime giornate, se continuerà questo percorso e continuerà questo scenario - conclude Costa - c’è la volontà di aumentare ulteriormente, da li a poco, le capienze”.