Diretta Empoli-Lazio ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

EMPOLI - “Sono uno specialista, non può funzionare tutto subito. Ripartiamo dal sesto posto dello scorso anno”. Ha parlato così Maurizio Sarri in conferenza prima del debutto stagionale. La Lazio ha dimenticato Inzaghi, si è affidata alle sapienti mani del Comandante. E ora si inizia a fare sul serio: “Siamo in costruzione e in evoluzione”. In attesa di altre novità del mercato c’è la sfida all’Empoli, squadra che ha lanciato il tecnico toscano e oggi sotto la guida di Andreazzoli: “La Lazio è un squadra molto forte e come noi ha ricominciato con un nuovo allenatore. Credo che la prima partita ricopra per tutti una particolare importanza, soprattutto perché c’è la voglia la di verificare se il lavoro fatto ha reso qualcosa o ha reso poco”. Un po’ di numeri. Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre gare all’esordio stagionale in Serie A, Maurizio Sarri ha vinto le ultime due. Il neotecnico della Lazio ha perso le ultime due partite in campionato, solo una volta in Serie A ha registrato tre sconfitte di fila: alla guida dell’Empoli nel novembre 2014.