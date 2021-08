Serie A, il programma della seconda giornata su DAZN

Si parte venerdì 27 agosto alle 18:30 con Udinese-Venezia, seguita dalla sfida tra Verona e Inter, in programma alle 20:45. Si prosegue sabato 28 agosto alle 18:30 con Lazio-Spezia e Atalanta-Bologna, e alle 20:45 con Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Domenica 29 agosto alle 18:30 è la volta di Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria. La seconda giornata di campionato si conclude alle 20:45 con due match in calendario: Milan-Cagliari e Salernitana-Roma.

Su DAZN arriva Zona Gol

Inoltre, subito dopo la pausa nazionali, su DAZN sbarca Zona Gol, il programma dedicato alla Serie A che racconterà live i risultati dei tre match domenicali delle 15 che si giocheranno in contemporanea per ogni turno di campionato. Oltre alle partite live, regolarmente trasmesse dalla piattaforma, in diretta dalla DAZN Square saranno tantissime le voci dei conduttori che, insieme ai loro ospiti, seguiranno e commenteranno i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita, analisi, interviste e molto altro.

Serie BKT e calcio internazionale

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT che apre il turno con l’anticipo Pisa-Alessandria (venerdì alle 18:00) e si conclude domenica alle 20:30 con cinque partite in programma, tra cui spicca la sfida tra Monza e Cremonese. Il grande calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Tra queste, occhi puntati sulle sfide delle big: Betis-Real Madrid (sabato 28 agosto alle 22:00), Barcellona-Getafe (domenica 29 agosto alle 17:00) e Atletico Madrid-Villareal (domenica 29 agosto alle 22:00).

