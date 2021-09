Milan-Lazio, San Siro verso il pienone

MILANO - Si va verso il tutto esaurito, nei limiti della capienza ridotta per il Covid, per la sfida contro la Lazio di domenica alle 18. Sono già 34 mila i biglietti acquistati dai tifosi del Milan a tre giorni dal match ed è quindi vicino il sold out. Intanto è all'asta la maglia celebrativa "Di nuovo insieme, welcome back" indossata dai giocatori rossoneri nel primo match del ritorno dei tifosi allo stadio contro il Cagliari, terminata 4-1. Il ricavato sosterrà il progetto "Sport for Change-From Milan to the World", l'iniziativa ideata da Fondazione Milan e Milan in partnership con Puma che darà la possibilità ai tifosi milanisti di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei sei progetti socioeducativi proposti, sviluppati al fianco di organizzazioni no profit locali e internazionali in altrettante città.