Eros Ramazzotti: "Grande Roma, Juve da ricostruire"

ROMA - Intervenuto ai microfoni de "I Lunatici", programma radiofonico su Rai Radio2, Eros Ramazzotti ha parlato anche del campionato di Serie A e della sua Juventus. Il cantante è rimasto ben impressionato dai giallorossi di Josè Mourinho e dal Milan in questo inizio di stagione, mentre sui bianconeri: "C'è da ricostruire tantissimo, credo che Allegri farà bene. L'Inter è ancora più forte dell'anno passato. Vedo una grande Roma, un buon Milan, una buona Lazio e un Napoli che crescerà. E poi ci sono le piccole che diranno la loro. Ormai in Italia non ci saranno più squadre materasso".