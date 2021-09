Diretta Salernitana-Atalanta ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

SEGUI SALERNITANA-ATALANTA LIVE SUL NOSTRO SITO

Dove vedere Salernitana-Atalanta in tv e streaming

Il match tra Salernitana e Atalanta andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20.45 e sarà visibile su Dazn e Sky e sulle piattaforme NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la cronaca live del match sul nostro sito.

Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Djuric. ALL.: Castori.

A disposizione: Fiorillo, Russo, Zortea, Bogdan, Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Simy, Bonazzoli, Gondo, Vergani.

Indisponibili: Capezzi, Ruggeri, Aya, Veseli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. ALL.: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Demiral, Lovato, Maehle, G. Pezzella, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli.

Indisponibili: Muriel, Hateboer.

ARBITRO: Valeri di Roma 2. Guardalinee: Giallatini e Dei Giudici. Quarto uomo: Fourneau. Var: Di Bello. Avar: Pagliardini.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora