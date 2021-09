Diretta Genoa-Fiorentina ore 15: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming

GENOVA - Il Genoa di Davide Ballardini , che nell'ultimo turno - a Cagliari - ha ottenuto i suoi primi tre punti dopo i ko con Inter e Napoli, nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A ospita al Ferraris la Fiorentina di Vincenzo Italiano , settima in classifica a quota 6 (in coabitazione con Lazio e Torino) e reduce dal prestigioso successo di Bergamo con l'Atalanta. Nei 50 precedenti nel massimo campionato e in terra ligure sono stati ben 21 i pareggi , il risultato più frequente: 15 sono state finora le affermazioni rossoblù, 14 quelle viola.

SEGUI GENOA-FIORENTINA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Genoa-Fiorentina: come vederla in tv e in streaming

Genoa-Fiorentina, gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN. In alternativa sarà possibile seguire la cronaca live del match sul nostro sito.

Genoa-Fiorentina: le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Touré, Rovella, Badelj, Fares; Melegoni, Destro. ALL.: Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Igor, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. ALL.: Italiano.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Meli e Colarossi.

IV uomo: Santoro.

Var: Chiffi.

Avar: Cecconi.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora