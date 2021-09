Roma-Udinese 1-0: Abraham fa felice Mourinho, Pellegrini espulso salta il derby

ROMA - La Roma riparte. Con il secondo gol di Abraham in campionato, con carattere, tanta stanchezza nella ripresa e l'espulsione finale di Pellegrini, che salterà il derby di domenica contro la Lazio. I giallorossi trasformano la tristezza di Verona in motivazione, come aveva chiesto il tecnico portoghese alla vigilia, e grazie ad un primo tempo di forza e attenzione superano l'Udinese trovando la quarta vittoria su cinque e salendo al quarto posto in classifica a un punto dalle milanesi.

Mkhitaryan e Zaniolo, due pali in 8' Rispetto a Verona, Mourinho inserisce Mkhitaryan sulla sinistra al posto di Shomurodov. Per il resto squadra confermata, con Ibanez e Calafiori in difesa e Zaniolo sulla trequarti destra. Dall'altra parte, Gotti punta in avanti su Pussetto e Deulofeu, con Molina e Udogie esterni e Becao dietro. Una difesa praticamente a cinque per i bianconeri, che soffrono da subito l'aggressività della Roma. La squadra di Mourinho pressa alto, chiude bene gli spazi e cerca la profondità con Abraham. Al 4' Mkhitaryan colpisce il palo con una conclusione dal limite. L'Udinese è in grande affanno e all'8' anche Zaniolo è fermato dal palo su un colpo di testa su sponda di Cristante.