Diretta Inter-Atalanta ore 18: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Non solo il derby tra Lazio e Roma: la sesta giornata di Serie A offre anche il big match tra l'Inter di Simone Inzaghi seconda in classifica (ex aequo con i cugini del Milan) a quota 13 punti - a -2 dal Napoli capolista a punteggio pieno - e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che, reduce dai successi con Salernitana e Sassuolo, insegue a tre lunghezze di distanza. L'ultimo precedente tra le due squadre nel massimo campionato italiano fu deciso da un gol di Skriniar e rappresentò una fetta importante dello Scudetto poi vinto dai nerazzurri (all'epoca) allenati da Antonio Conte.

SEGUI INTER-ATALANTA LIVE SUL NOSTRO SITO

Diretta tv e streaming di Inter-Atalanta

La partita tra Inter ed Atalanta è in programma alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Colarossi e Prenna.

IV uomo: Abisso.

Var: Aureliano.

Avar: Ranghetti.