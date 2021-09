Mourinho e Felipe Anderson, siparietto per il pallone durante il derby

È un derby della Capitale speciale, soprattutto per Maurizio Sarri e José Mourinho , alla prima stracittadina da quando siedono rispettivamente sulla panchina di Lazio e Roma . Il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un simpatico siparietto a bordo campo. Succede tutto nel corso del primo tempo: con il risultato ancora fissato sullo 0-0, Felipe Anderson recupera un pallone per una rimessa laterale, proprio nei pressi dell'area tecnica giallorossa.

Lazio-Roma, siparietto tra Mourinho e Felipe Anderson

Il portoghese, che non sembra per nulla intimorito dal clima dell'Olimpico, alza lo sguardo e prova a contendergli il pallone con i piedi, rischiando quasi di schiacciare le mani all'attaccante della Lazio. Il particolare non è passato inosservato e tanti hanno immaginato nervosismo tra i due. Niente di più falso, tanto che Mou e il 28enne brasiliano hanno chiuso l'episodio con un sorriso e una stretta di mano.