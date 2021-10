Tare attacca Tiago Pinto: la frase che ha acceso lo scontro

ROMA - (...) Da Sarri a Tare. Il diesse della Lazio, nel prepartita, ha risposto per le rime a Tiago Pinto, che si era lamentato come Mourinho attaccando l’arbitro Guida e il Var Irrati del derby. Tare non le ha mandate a dire al collega romanista: «Non mi piace quello che ha fatto la Roma nel post match, è stata una sorpresa vedere che dopo 4 giorni parlano di errori arbitrali quando al massimo sono stati a sfavore della Lazio». Gli è stato chiesto se il riferimento fosse a Tiago Pinto e Tare ha risposto «sì». Ha continuato a sfogarsi: «Non mi piace quello che Tiago Pinto ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi (ieri, ndr). Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi c’è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta di espulsione di Leiva non c’era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var».