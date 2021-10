Serie A, tutte le probabili formazioni della 7ª giornata

Archiviate le coppe europee, nel weekend si torna in campo con la 7ª giornata del campionato di Serie A, ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Ad aprire le danze sarà l'anticipo in programma venerdì sera all'Unipol Domus tra Cagliari e Venezia. Il sabato pallonaro verrà invece inaugurato con la gara dell'Arechi tra Salernitana e Genoa. Alle 18 riflettori puntati sull'Olimpico Grande Torino dove va in scena la 153ª edizione in A del derby della Mole. In serata sarà l'Inter a essere chiamata in causa. I nerazzurri, dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk, dovranno tentare di tornare alla vittoria su un campo ostico come quello del Sassuolo. Il lunch match di giornata vedrà invece di fronte il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, dopo un momento difficile, hanno battuto la Roma nel derby per 3-2 e la Lokomotiv Mosca in Europa League (2-0). Due le partite in programma domenica alle 15: Verona-Spezia e Sampdoria-Udinese. Alle 18 sarà la volta della capolista Napoli. Gli azzurri, a punteggio pieno con 18 punti in classifica, sono reduci dal primo ko stagionale, arrivato in Europa League contro lo Spartak Mosca (3-2). Un incidente di percorso che la banda di Spalletti vuole lasciarsi subito alle spalle, ma battere la Fiorentina al Franchi non sarà affatto semplice. Sempre alle 18 la Roma cerca il riscatto dopo il ko nel derby e sfida l'Empoli dell'ex Andreazzoli. Chiuderà la 7ª giornata il posticipo in programma domenica alle 20.45 tra Atalanta e Milan. Entrambe le formazioni sono in gran forma: lo spettacolo è assicurato.