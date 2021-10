Diretta Atalanta-Milan ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - L'Atalanta, dopo un inizio balbettante, fa nuovamente paura. La Dea, infatti, è riuscita a fermare l'Inter campione d'Italia sul pari a San Siro e, successivamente, si è presa la prima vittoria nella fase a gironi di Champions League contro lo Young Boys. Il Milan, invece, viene dalla sconfitta beffa con l'Atletico Madrid ma Gasperini non ha nessuna intenzione di sottovalutare i rossoneri: "Mi aspetto un avversario molto propositivo. Il Milan è cresciuto molto, Pioli ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro se pensiamo a come i rossoneri erano messi un anno e mezzo fa". Il riscatto del diavolo, infatti, è partito dopo il 5-0 subito nel 2019 proprio contro l'Atalanta. Da quella partita il Milan si convinse a riprendere Ibrahimovic cambiando completamente volto. Pioli, però, dovrà fare nuovamente a meno dello svedese per questo incontro. Il numero 11 rossonero, infatti, è rimasto a Milanello a curarsi e salterà anche gli impegni con la nazionale.