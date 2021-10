Fiorentina, Venuti: "Contro Koulibaly la battuta di uno scemo"

"Firenze non è razzista"

Quella del difensore viola è una difesa d'ufficio per Firenze ed i tifosi della Fiorentina: "Vorrei far passare il messaggio - prosegue Venuti - che l'atteggiamento sbagliato di una persona sola non deve assolutamente influenzare quello che è il nome di una tifoseria e di una città. Perché Firenze non è razzista, e non è quella che dice quelle brutte parole a Koulibaly. Anzi, Firenze è una città stupenda, abitata da persone fantastiche, e che hanno sempre rispetto di tutte le etnie e di qualsiasi persona che viene qui da avversario e da giocatore della squadra".