Diretta Bologna-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - Dopo il ko in Champions League in casa del Porto, il Milan di Stefano Pioli si rituffa sul campionato e nell'anticipo delle 20.45 fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato e occupano il secondo posto alle spalle del Napoli capolista. Sette vittorie e un pareggio, quello all'Allianz Stadium contro la Juve, fin qui per il Diavolo, che al Dall'Ara cerca i tre punti per balzare in vetta alla classifica per una notte in attesa del match dell'Olimpico tra Roma e Napoli appunto. Il Bologna, invece, dopo il rotondo 3-0 rifilato alla Lazio prima della sosta, ha pareggiato 1-1 a Udine nell'ultimo turno. I felsinei sono attualmente a quota 12 punti e occupano l'ottavo posto. Il Bologna ha ottenuto un solo punto nelle ultime 11 partite contro il Milan in Serie A: i rossoblù hanno una striscia aperta più lunga di gare senza successi solamente contro Fiorentina (14) e Juventus (18).