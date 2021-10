Diretta Lazio-Fiorentina ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Una sfida fondamentale per vedere le risposte della Lazio dopo il ko, brutto, rimediato contro il Verona e il successivo ritiro. Sarri si aspetta una reazione dei suoi contro la Fiorentina: “Serve un altro spirito, abbiamo giocatori forti. Voglio umiltà. Alla squadra manca continuità mentale, gli avversari sono forti e io mi aspetto risposte”. E Vincenzo Italiano vuole punti pesanti contro una big e un grande allenatore: “Il Napoli di Sarri ha dato spettacolo, tutti ricordiamo quella squadra per come si è espressa in Italia. Tanti lo hanno ammirato e cercato di “rubargli” qualcosa. É un grande tecnico, lo ha dimostrato pure all'estero vincendo con il Chelsea. Sarà una sfida complicatissima”. La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro la Fiorentina, anche se ha perso la più recente: 2-0 a maggio con una doppietta di Dusan Vlahovic (completa questo parziale un pareggio).