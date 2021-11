Diretta Bologna-Cagliari ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - È Bologna-Cagliari il monday match, in programma alle 20.45 allo stadio Dall'Ara, che chiuderà l'undicesima giornata di Serie A. I felsinei di Mihajlovic, reduci dai ko con Milan e Napoli, occupano attualmente la tredicesima posizione con 12 punti. I sardi di Mazzarri, invece, sconfitti da Fiorentina e Roma negli ultimi due turni, si trovano in fondo alla classifica a quota 6. Nei 32 precedenti nel massimo campionato italiano giocati in Emilia-Romagna, il bilancio recita 17 affermazioni del Bologna contro le 6 del Cagliari, cui si aggiungono 9 pareggi.