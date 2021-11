Cagliari-Atalanta 1-2: Zapata condanna Mazzarri al quarto ko consecutivo

Troppa Atalanta per un Cagliari combattivo, vittima del predominio ospite non sempre efficace, ma continuo e sfiancante. Il risultato finale di 1-2 matura nel primo tempo: Pasalic apre le danze al 6', sfruttando al meglio un cross basso di Zappacosta; Joao Pedro trova il pareggio, ispirato da un traversone illuminante di Godin e poi, due minuti prima dell'intervallo, arriva il gol vittoria di Zapata , inarrestabile in area una volta stoppato il passaggio di Koopmeiners. Nella ripresa due buone occasioni da una parte e dall'altra: sfiorano il colpo grosso Bellanova, Ilicic, Pasalic e Pavoletti, ma non arrivano colpi di scena fino al triplice fischio finale. L'Atalanta vince così 5 delle prime 6 trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia e Gasperini torna alla vittoria dopo il pareggio con la Lazio, arrivando a 22 punti in classifica; il Cagliari invece subisce la quarta sconfitta consecutiva e resta all'ultimo posto a quota 6 .

Joao Pedro risponde a Pasalic, poi Zapata

Avvio prorompente dell'Atalanta che assedia i padroni di casa fin dai primi minuti e trova subito il gol del vantaggio: Zappacosta dalla destra mette sul secondo palo un cross basso comodo per l'inserimento di Pasalic che deve solo spedire il pallone in rete al 6'. Al 20' Godin ferma scivolando fuoritempo una incursione di Maehle e diventa il primo ammonito del match. Il centrale difensivo rossoblù si riscatta con un lancio perfetto che attraversa tutto il campo e premia la corsa di Joao Pedro che buca la retroguardia ospite e si ritrova in area: il brasiliano riesce a piazzare la sfera alle spalle di Musso e firma così l'1-1 al 27'. Il predominio ospite di campo e gioco viene nuovamente premiato al 43', quando Zapata riporta avanti i suoi sfruttando al meglio, dal cuore dell'area rossoblù, l'assist di Koopmeiners. La prima frazione si chiude quindi sul risultato di 1-2.

Bellanova, Ilicic, Pasalic e Pavoletti: quattro gol sfiorati

Il secondo tempo inizia con un cambio per i padroni di casa: dentro Grassi, fuori Deiola. Il Cagliari torna in campo motivato e sfiora subito il pareggio con Bellanova, che però spara alto da ottima posizione. Al 56' il Var interviene circa un possibile rigore per l'Atalanta: il contatto in area è tra Carboni (che colpisce prima il pallone e poi l'avversario) e Pasalic, che subisce un colpetto dopo aver preso posizione; l'arbitro Piccinini va a rivedere l'azione e decide di non assegnare il penalty. Dopo il 60' vengono effettuati tre cambi: Pavoletti, Lovato e Ilicic rilevano Strootman, Koopmeiners e Malinovskyi. Ilicic sfiora il tris per la sua squadra al 76': scarica il sinistro da buona posizione, ma Cragno riesce a deviare in angolo. Successivamente ci provano anche Pasalic da una parte e Pavoletti di testa dall'altra, ma nei minuti finali a parte l'ingresso in campo di Pereiro, Farias, Pessina e Pezzella non si registrano clamorosi colpi di scena. Gasperini vince così in trasferta contro Mazzarri che invece perde la quarta partita di fila.

CAGLIARI-ATALANTA 1-2: STATISTICHE E TABELLINO