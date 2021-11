Serie A, tutte le probabili formazioni della 14ª giornata

Archiviati gli impegni delle coppe europee, la Serie A torna in campo già stasera con l'anticipo della 14ª giornata in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus Arena tra Cagliari e Salernitana. Ben quattro le sfide in calendario sabato. Si parte alle 15 con il derby toscano tra Empoli e Fiorentina e la gara del Ferraris tra Sampdoria e Verona. Alle 18 big match all'Allianz Stadium, dove la Juve ospita l'Atalanta. In serata scende in campo l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League, continua la rincorsa verso la vetta e fa visita al Venezia. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Udinese e Genoa, mentre sono due le partite in programma domenica alle 15: Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna. Alle 18 la Roma, fresca di qualificazione in Conference League, ospita il Torino, mentre a chiudere la 14ª giornata sarà l'altro big match tra Napoli e Lazio al Maradona, dove verrà celebrato Diego e ci sarà il ritorno "a casa" del grande ex Maurizio Sarri.