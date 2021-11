Diretta Juve-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juve, dopo il clamoroso ko in Champions contro il Chelsea, si rituffa nel campionato, dove con due vittorie consecutive si è riavvicinata al gruppo di testa. Un successo contro l'Atalanta proietterebbe i bianconeri a 24 punti, a -1 dalla stessa Dea dell'ex Gian Piero Gasperini, attualmente quarta a quota 25. I nerazzurri, dal canto loro, reduci dal pirotecnico 3-3 con lo Young Boys, vengono da sei risultati utili di fila e nell'ultimo turno hanno rifilato un pesante 5-2 allo Spezia. L'ultimo precedente tra le due squadre all'Allianz Stadium, disputato la scorsa stagione, è terminato con il risultato di 1-1, frutto delle reti di Chiesa e Freuler, l'ultima vittoria bianconera risale invece alla stagione 2017-2018, con Allegri in panchina e gol di Higuain e Matuidi, mentre per l'ultima affermazione bergamasca bisogna tornare addirittura al 22 gennaio 1989, quando a decidere fu Caniggia.