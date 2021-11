Diretta Empoli-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

EMPOLI - La Fiorentina per provare ad agganciare il treno europeo. L'Empoli per continuare a stupire. Il derby toscano, in programma alle ore 15.00, promette spettacolo. Andreazzoli, reduce dalla sconfitta di Verona, prova a fermare Vlahovic. "Dobbiamo essere bravi quanto lui, più di lui mi sembra impossibile - ha dichiarato il tecnico dell'Empoli - con la forza della squadra arriveremo li dove le qualità individuali non arrivano. Per noi sarà un match diverso dagli altri. L'importanza è tanta, non solo perché è un derby ma anche per la classifica". Italiano, dopo il successo con il Milan, preferisce volare basso. "Sarà per noi una partita importante. Venire da una vittoria come quella contro il Milan ci dà forza, ma ora serve continuità e dobbiamo cercare di far bene in trasferta. L'Empoli è capace di mettere in difficoltà chiunque e dovremo avere la giusta umiltà".