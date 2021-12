Giudice sportivo Serie A: due giornate di stop per Spalletti

ROMA - Due giornate di squalifica: questa la decisione del Giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, per quanto riguarda Luciano Spalletti. Nel comunicato ufficiale la decisione sul tecnico del Napoli viene così motivata: "Per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose". Oltre al tecnico partenopeo, fermati per un turno i due calciatori della Roma Abraham e Karsdorp, entrambi per essere stati ammoniti in stato di diffida: niente Inter per loro.