Diretta Sampdoria-Lazio ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - La Lazio chiamata al riscatto, servono una vittoria in trasferta, fin qui vero tallone d’Achille della stagione, e punti per tornare in scia di chi si gioca l’Europa. Passi falsi con Napoli e Udinese, un punto in due partite e ben otto gol subiti. Una sola vittoria fuori casa dall’inizio del campionato e 17 reti al passivo. Il problema lontano dall’Olimpico è ben evidente. E dall’altra parte c’è una Sampdoria che con D’Aversa si gioca tutto. C’è l’ombra di Stankovic dietro. Il tecnico sotto esame è carico: “La Lazio è una squadra completa, dialogano bene e hanno qualità in attacco”. Qualche numero. La Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A contro la Lazio (nel 2016 e nella gara d'andata dello scorso campionato) - completano 14 successi biancocelesti e tre pareggi - in questo parziale i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata solo in un’occasione (3-0 nell’ottobre 2020).