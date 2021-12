Diretta Udinese-Milan ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Il Milan, dopo l'eliminazione in Champions League, fa visita all'Udinese nel 17° turno del campionato di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica con 38 punti e, in campionato, vengono da due vittorie consecutive (contro Genoa e Salernitana). L'Udinese, invece, è nella parte bassa della graduatoria con 16 punti ed è reduce dalla sconfitta sul campo dell'Empoli dopo i pareggi con Lazio e Genoa.