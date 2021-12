Milan, cori e insulti di matrice territoriale contro Napoli: multato

ROMA - Il giorno dopo la conclusione del 18° turno di campionato, nonché vigilia del 19°, l'ultimo dell'anno solare e del girone d'andata, il giudice sportivo ha inflitto "un'ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (il Napoli, ndr)". Sono stati inoltre fermati per una giornata i due giocatori espulsi ieri, Cristiano Biraghi della Fiorentina ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario") e Giangiacomo Magnani del Verona ("per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete"), cui si aggiunge Federico Ceccherini, sempre dell'Hellas, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Dopo gli anticipi di venerdì e sabato erano stati squalificati inoltre, sempre per una partita, Gabriel Marin del Cagliari e Nicolò Barella dell'Inter.