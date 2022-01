"Napoli-Salernitana a forte rischio, con la Lazio una pantomima"

NAPOLI - "C'era già un focolaio settimana scorsa, l'avevamo segnalato all'ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. La gara con la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per Udinese-Salernitana era prevedibile che il Giudice Sportivo assegnasse il 3-0 a tavolino. C'era il precedente di Juve-Napoli, in applicazione dell'episodio pregresso c'è stata coerenza. Bisogna riconoscere ai giudici una loro posizione. L'importante è che poi verrà ribaltato l'errore. Era abbastanza prevedibile, come è abbastanza prevedibile che sarà ribaltato". Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', per parlare del difficile momento del club, ultima in classifica, alle prese con numerose positività al Covid e fresca di passaggio di proprietà. Sul match con gli azzurri di Spalletti: "Napoli-Salernitana si gioca? Ad oggi i positivi sono 8 e ne manca uno, quindi è a forte rischio".