Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: aggiornamenti

FIRENZE - Nella Fiorentina, Terracciano alle prese con la tonsillite (tampone negativo), Dragowski pronto a riprendersi il posto tra i pali. Davanti al portiere polacco Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi, con Igor che potrebbe spuntarla. Incertezza in mezzo riguarda sul terzo che va a fare compagnia a Torreira e Bonaventura: è sprint Duncan-Maleh con Castrovilli più defilato e stavolta a spuntarla dovrebbe essere il ghanese per aumentare i muscoli. Infine, l'attacco: Piatek è in netto vantaggio su Cabral; per le fasce, un posto se lo prende Nico Gonzalez, il secondo è questione tra Sottil-Saponara. Nell'Atalanta, Muriel out. Hateboer, Zappacosta dall’inizio. Freuler o Koopmeiners in mezzo.