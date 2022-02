Probabili formazioni Cagliari-Napoli: aggiornamenti

CAGLIARI - Nel Cagliari, niente da fare per Nandez, ancora out. Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni hanno parzialmente lavorato con il gruppo. Qui Napoli: Politano ed Insigne non ce la fanno. Qualche ballottaggio in attacco: Ounas o Elmas, Osimhen o Petagna. Anguissa starà fermo circa un mese.