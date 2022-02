Fiorentina-Udinese si deve giocare: nessun 3-0 a tavolino

Dal Giudice Sportivo arriva un’altra decisione su una delle partite non disputate lo scorso 6 gennaio per l'assenza della squadra ospite: Fiorentina-Udinese si deve giocare. "Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, è avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della ASL friulana possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell'esimente per factum principis” scrive Mastrandrea per motivare la decisione.