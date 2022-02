Diretta Udinese-Lazio ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Voltare pagina, l’Europa League di giovedì con il ko contro il Porto deve essere già un ricordo lontano. La Lazio con l’Udinese si gioca tanto: in palio punti importanti per rimanere in scia del quarto posto. "L’Udinese ci ha impegnato sempre a fondo e siamo nella classica situazione in cui abbiamo sempre pagato. Nel post-Europa, contro squadra di medio-bassa classifica, Cagliari, Bologna, Verona e Sassuolo abbiamo perso. La difficoltà della gara è palese, vediamo se abbiamo fatto passi in avanti, se a livello di mentalità siamo cresciuti e se abbiamo la forza di andare oltre”, le parole di Maurizio Sarri. L’Udinese viene dal pesante ko contro il Verona (4-0) e cerca il riscatto. “La Lazio è sicuramente una squadra forte che nonostante le assenze merita di stare ai vertici. È reduce da una buona gara in Coppa su un campo difficile contro una squadra tosta ha difeso il risultato con onore e ha proposto un buon calcio”, le parole dell’allenatore Cioffi.