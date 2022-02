Diretta Milan-Udinese ore 18.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo il mezzo passo falso di Salerno (2-2), il Milan vuole subito rialzarsi e alle 18.45 ospita al Meazza l'Udinese nell'anticipo della 27ª giornata di Serie A. I rossoneri hanno la ghiotta opportunità di balzare a +5 dall'Inter seconda per qualche ora (i nerazzurri sfidano in serata il Genoa al Ferraris), mettendo così ulteriore pressione alla squadra di Simone Inzaghi. Le due formazioni si sfideranno poi martedì nell'andata della semifinale di Coppa italia. Di fronte stasera ci sarà però un'Udinese alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. I friulani, reduci dall'1-1 interno contro la Lazio, sono a quota 25, a +3 da Venezia e Cagliari, quartultima e terzultima. La sfida d'andata di questo campionato tra Milan e Udinese è terminata 1-1: queste due squadre non pareggiano entrambe le gare stagionali nella competizione dal 2010/11 (4-4 all'andata, 0-0 al ritorno). I rossoneri hanno perso soltanto una delle ultime 14 partite interne di Serie A contro i friulani (1-0 nel settembre 2016 firmato da Stipe Perica) - completano per i rossoneri otto successi e cinque pareggi.