Salernitana-Bologna 1-1: Zortea risponde ad Arnautovic, pari tra Nicola e Mihajlovic

Quarto pareggio di fila per la Salernitana , il secondo con Nicola in panchina. La partita casalinga contro il Bologna finisce 1-1: poco prima dell'intervallo Arnautovic firma di testa il vantaggio e nella ripresa Zortea , appena entrato in campo, regala un punto prezioso ai suoi beffando Skoruspski dalla distanza. Nel finale lo sfortunato Sansone disegna una traiettoria imparabile per Sepe, colpendo però in pieno l'incrocio dei pali. Grazie a questo pareggio la Salernitana arriva a quota 15 in classifica , mentre il Bologna sale a 32 punti .

Rigore negato a Ribery, Arnautovic sblocca al 43'

Ederson esalta subito l'Arechi con un missile terra-aria che si spegne non lontano dal palo alla destra di Skorupski. Dall'altra parte del campo Barrow scalda i guantoni di Sepe con una conclusione dalla distanza che non crea particolare apprensione, così come il successivo tentativo di Arnautovic. Al 27' la Salernitana invoca un rigore che arbitro e Var controllano, ma non concedono; Ribery, dopo un sontuoso scambio con Verdi, viene ostacolato da Orsolini e finisce con il calciare il polpaccio dell'avversario invece che la palla, prima di finire a terra. Il contatto c'è, ma non viene reputato falloso. Il risultato cambia in favore degli ospiti poco prima dell'intervallo, ovvero al 43' quando Hickey pesca Arnautovic in area: il colpo di testa è letale e vale lo 0-1.

Zortea entra e pareggia, Sansone si ferma all'incrocio dei pali

Nel secondo tempo Ranieri (ammonito), lascia il posto a Gagliolo. Al 50' Djuric sfiora il pareggio, arrivando in scivolata su un ottimo cross di Mazzocchi, ma Skoruspki neutralizza il tentativo. I padroni di casa si lanciano in avanti e conquistano un paio di punizioni interessanti, ma anche le doti balistiche di Verdi su punizione non sembrano funzionare. Iniziano le sostituzioni: fuori Orsolini, Barrow, Soriano, Ribery, Verdi e Kastanos per Svanberg, Vignato, Sansone, Perotti, Mousset e Zortea. Proprio questi ultimi due confezionano subito il pareggio: il primo è autore dell'assist, il secondo del gol dell'1-1 al 72'. Nei concitatissimi minuti finali Schouten ed Ederson lasciano il posto a Bonifazi e Bohinen, mentre lo sfortunato Sansone colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Alla fine, però, nessuna delle due squadre trova il guizzo da tre punti.