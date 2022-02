Diretta Verona-Venezia ore 15.05: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

VERONA - Il Verona, dopo l'ottimo pari in casa della Roma, ritorna al Bentegodi dove affronterà il Venezia, in piena corsa per la salvezza. L'undici di Tudor è reduce da due vittorie di fila tra le mura amiche e punta la terza per provare ad accorciare sul terzetto formato da Fiorentina, Roma e Lazio. Il tecnico dei gialloblu, però, non abbassa la guardia: "Il Venezia è una formazione insidiosa. Mi aspetto una partita tosta e noi dovremo essere al 100%". Il Venezia, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Napoli, è riuscito a rialzarsi vincendo in trasferta a Torino e pareggiando in casa nello scontro salvezza con il Genoa. I lagunari attualmente sono quartultimi con gli stessi punti, 22, del Cagliari che insegue in diciottesima posizione. Un nuovo risultato positivo, dunque, sarebbe fondamentale per la classifica.