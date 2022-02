Diretta Spezia-Roma ore 18.05: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La trasferta con lo Spezia diventa un primo crocevia fondamentale della stagione e nonostante il successo in casa Roma manchi dal 23 gennaio, il quarto posto è ancora alla portata. Soprattutto in considerazione del fatto che prima del ritorno della Conference League ci sarà lo scontro diretto con l'Atalanta, unica big battuta fin qui da Abraham e compagni. E proprio sul centravanti inglese farà all-in José Mourinho. Anzi, Salvatore Foti. Perché lo Special One sarà squalificato per due giornate (il club sta studiando tutte le carte in attesa di presentare il ricorso in appello) e al suo posto a guidare la squadra ci sarà il vice, nonostante formalmente in distinta comparirà il match analyst Michele Salzarulo, in possesso del patentino da allenatore.