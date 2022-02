Spezia-Roma 0-1: decide Abraham su rigore al 99'

Una Roma sprecona e sfortunata fino al 94', trova la vittoria con il rigore di Abraham all'ultimo respiro dopo una partita piena di occasioni sciupate, quattro pali colpiti, con Lo Spezia in dieci per più di un tempo. Con Mourinho a seguire la partita dal pullman, i giallorossi tornano a vincere dopo tre pareggi e agganciano l' Atalanta al quinto posto. La vittoria era importantissima per guadagnare posizioni in classifica nella corsa all'Europa e sperare ancora nella Champions . Una vittoria che però stava sfumando, nonostante una squadra ultraoffensiva. In pieno recupero, nell'ennesimo mischione in area, un calcio in faccia preso da Zaniolo e visto al Var è valso il rigore e la vittoria. Abraham, che ha sbagliato tanto in tutta la partita, è stato freddissimo nel momento decisivo. Il gol è arrivato al 99', mai la Roma in serie A aveva segnato così tardi nella sua storia. I giallorossi sono in striscia positiva da sei giornate in campionato. Sorride il vice di Mou, Salvatore Foti , che ha ottenuto una vittoria soffertissima e alla fine meritata. Zaniolo ha chiuso la partita con il volto sanguinante, e c'è stata un po' di tensione dopo il triplice fischio.

Zalewski titolare

La novità della Roma è Zalewski titolare nel 3-4-2-1 alla Fonseca, con Vina in panchina. In attacco, dietro ad Abraham agiscono Mkhitaryan e Pellegrini. Zaniolo parte dalla panchina. Veretout ritrova la maglia da titolare a centrocampo. Lo Spezia è chiuso dietro e attento a non concedere spazi, ma non pressa. La Roma fa la partita con tanto possesso palla, e spreca più di una buona occasione per sbloccarla subito. Al 2’ su calcio d’angolo Mancini tutto solo in area colpisce di testa, ma troppo centrale: Provedel respinge. L’occasione più grande per i giallorossi arriva al 18’ con Pellegrini che dal limite centra il palo con il destro, complice una deviazione decisiva di Provedel, che poi è reattivo anche sulla ribattuta di Abraham.

Espulso Amian, Thiago Motta furioso

La Roma, spinta dai tanti tifosi arrivati anche al Picco, continua a fare molto possesso palla, ma la manovra è troppo lenta per scardinare il muro eretto da Thiago Motta. La partita si trascina verso l’intervallo senza grandi emozioni. Al 45’ però Amian si prende il secondo giallo per una trattenuta su Pellegrini in ripartenza e lascia lo Spezia in dieci tra le proteste dei padroni di casa. Anche Thiago Motta è furioso.

Roma, quante occasioni sprecate

Nella ripresa, in campo entra Zaniolo al posto di Mancini, con la Roma che passa alla difesa a 4 e aumenta il potenziale offensivo per sfruttare la superiorità numerica. Al 47’ Abraham di testa si divora il gol del vantaggio a due passi da Provedel su cross perfetto di Pellegrini. Due minuti dopo altra doppia occasione clamorosa: prima Zaniolo centra la schiena di un difensore dello Spezia, poi Cristante al volo da fuori colpisce in pieno il secondo palo della partita. Al 56' Nzola in contropiede salta secco Zalewski e spara in porta, per fortuna della Roma Rui Patricio si fa trovare pronto: per lui è il primo intervento della gara. Scampato il pericolo, la squadra di Mourinho spreca un'altra grande occasione, stavolta con Veretout, che tutto solo davanti a Provedel sceglie il tiro a giro e non inquadra la porta.

Abraham all'ultimo respiro

Foti le prova tutte, inserendo con il passare dei minuti anche El Shaarawy e Shomurodov. Pellegrini ci prova in tutti i modi. La Roma chiude il match con il 4-1-5. In pieno recupero altro mischione, Zaniolo colpisce per due volte la traversa in pochi secondi. Sembra finita. Il numero 22 giallorosso però, prende un calcio in faccia e perde sangue anche se non se n'è accorto quasi nessuno nella confusione totale: Fabbri viene richiamato al Var e assegna il rigore. Servono circa quattro minuti all'arbitro per riportare la calma e farlo battere. Dal dischetto va Abraham e la mette con freddezza all'angolino, Provedel intuisce ma non ci arriva. I tre minuti di recupero sono diventati 9. La Roma alla fine si prende i tre punti.

Spezia-Roma, tabellino e statistiche