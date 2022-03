Lega Serie A, nulla di fatto sul nuovo presidente: voto rinviato

MILANO - Non c'è ancora un nome per il successore di Paolo Dal Pino come presidente della Lega Serie A. La Lega ha infatti deciso di prendere ulteriore tempo per scegliere il nuovo presidente: i club riuniti in assemblea hanno scelto di rinviare il voto alla prossima settimana. I presidenti hanno tempo fino al 24 marzo per eleggere il nuovo presidente, 45 giorni dopo la prima assemblea elettiva. Nel caso in cui non si dovesse arrivare all'elezione, la Figc nominerà un commissario straordinario.