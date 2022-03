Diretta Genoa-Empoli ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Al Luigi Ferraris va in scena la sfida valida per la 28esima giornata di Serie A tra Genoa e Empoli. I rossoblù sono reduci da 5 pareggi consecutivi contro Udinese, Roma, Salernitana, Venezia e Inter e sono alla ricerca di preziosi punti per la corsa salvezza. "Per il Genoa è una partita importantissima, lo sappiamo e vogliamo i tre punti", ha spiegato il tecnico Alexander Blessin in conferenza stampa. L'Empoli invece non sorride in campionato dal 12 dicembre, dal successo in trasferta con il Napoli: successivamente, per gli uomini di Andreazzoli sono arrivati 5 pareggi e 5 sconfitte.