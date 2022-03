Sampdoria-Juve 1-3: tabellino, statistiche e marcatori

GENOVA - Sale a 15 il numero di risultati utili consecutivi della Juventus, che vince anche in casa della Sampdoria. L'autorete di Yoshida sblocca il match a metà del primo tempo in favore degli uomini di Allegri, che poi con Morata raddoppiano su rigore. A pochi minuti dal 90' Sabiri riapre i giochi per i blucerchiati (che poco prima si erano visti respingere da Szczesny il rigore calciato da Candreva), subito ricacciati indietro dallo stesso Morata.