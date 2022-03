Diretta Verona-Napoli ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

VERONA - Per il Napoli di Luciano Spalletti quella al Bentegodi contro il Verona rappresenta una gara molto delicata dopo il ko interno contro il Milan. L'allenatore azzurro parla chiaro e chiede fatti, non parole: "Sappiamo quanto vale questa sfida. Dimostriamo di poter stare in alta quota". Di fronte l'Hellas di Igor Tudor: "I giocatori hanno recepito il significato di questa gara. Affonteranno quello che secondo me è uno dei migliori attaccanti del campionato, come Osimhen".