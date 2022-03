Atalanta-Genoa 0-0, palo di Muriel: Blessin ferma Gasperini

BERGAMO - Finisce 0-0 la sfida tra una volenterosa Atalanta e un buon Genoa al Gewiss Stadium. La formazione di Gasperini paga pegno forse per l'ampio turn-over in vista del ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen , mentre i liguri di Blessin, a secco di vittorie da 26 gare, collezionano il settimo pareggio consecutivo. Il risultato, però, non accontenta nessuno: l'Atalanta vede fuggire via la Juve in zona Champions mentre il Genoa è sempre nei guai nella zona retrocessione.

Atalanta-Genoa, la partita

All'ingresso in campo l'Atalanta si presenta con Sportiello in porta al posto di Musso, in difesa c'è il 18enne Scalvini, in avanti Muriel è supportato da Malinovskyi e Pasalic. Sono in panchina Demiral, Toloi e Freuler mentre De Roon è squalificato. Blessin invece vara un Genoa con il debuttante danese Frendrup terzino destro; in mezzo al campo ci sono Galdames e Badelj con Amiri trequartista titolare alle spalle del centravanti Yeboah, preferito a Destro. Nel primo tempo l'Atalanta ha l'iniziativa, ma è imprecisa, ostacolata anche da un Genoa ben messo in campo, che riesce a fronteggiare i padroni di casa. Le occasioni più pericolose sono sui piedi di Malinovskyi, che non inquadra la porta rossoblù di poco, e di Muriel, che colpisce il palo al 37'. All'intervallo la gara è ancora senza reti.

Atalanta-Genoa 0-0, tabellino e statistiche

Sportiello salva l'Atalanta

Nella ripresa il Genoa continua a tenere bene il campo, riuscendo a mettere pressione ai padroni di casa in fase di impostazione. Il match resta nel segno dell'equilibrio e così Gasperini prova a dare una scossa ai suoi ragazzi, inserendo Toloi e Hateboer al posto di Zappacosta e Malinovskyi. Al 63' l'Atalanta ha la grande occasione per segnare: Koopmeiners si beve tutta la difesa ligure e serve Pasalic che, a tu per tu con Sirigu, spara incredibilmente alto. Cinque minuti più tardi Pessina colpisce il palo da distanza ravvicinata, il guardalinee però lo pesca in fuorigioco. Al 71' Blessin inserisce Destro al posto di Yeboah per cercare di rialzare il baricentro del suo Genoa. L'operazione del tecnico tedesco riesce perché lo stesso Destro sfiora il palo, con un bel rasoterra, poco più tardi e poi Frendrup costringe Sportiello alla parata miracolosa. Il risultato però non cambia più: Atalanta e Genoa chiudono la sfida di Bergamo sullo 0-0.