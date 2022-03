Sono otto, tutti per un turno, i calciatori squalificati in Serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle gare dell'ultima giornata di campionato, la ventinovesima. Si tratta di Zappacosta (Atalanta), Bonifazi e Sansone (Bologna), Zaccagni (Lazio) - che sarà costretto così a saltare il derby - Raspadori (Sassuolo), Ceccherini, Faraoni e Ilic (Verona). Tra i tecnici, un turno e ammenda di 5.000 euro al vice di Mourinho, Salvatore Foti.