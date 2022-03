Diretta Genoa-Torino ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Nell'anticipo delle 21 della 30ª giornata del campionato di Serie A, il Genoa ospitano il Torino allo stadio Luigi Ferraris. Il Grifone, che in questa stagione ha conquistato solo una vittoria, quella dell'ormai lontano 12 settembre per 3-2 a Cagliari, è reduce da ben sette pareggi consecutivi. Sotto la gestione Blessin è arrivata un'inversione di tendenza, ma ora sarà necessario iniziare a conquistare il bottino grosso per mantenere la categoria. Anche il Toro, nonostante le buone prestazioni, non centra la vittoria da sette turni. Reduci dal pareggio contro l'Inter, con tanto di polemiche, i granata non conquistano i tre punti dall'altro match di Marassi contro la Sampdoria del 15 gennaio. Sarà una partita speciale per Juric. Il tecnico croato ha giocato nel Genoa dal 2006 al 2010 chiudendo in Liguria la sua carriera da calciatore. Inoltre ha allenato il club nel biennio 2016-18.