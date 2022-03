Diretta Sassuolo-Spezia ore 18.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Vuole vincere il Sassuolo di Alessio Dionisi nel match in casa contro lo Spezia che apre la 30esima giornata di Serie A: "Questa partita è da vincere e lo sappiamo, tuttavia ci aspetta un'altra prova insidiosa contro un avversario che corre, riparte bene e ci ha messo difficoltà all’andata. Abbiamo l'opportunità di proseguire sulla strada intrapresa e aggrapparci a quelle davanti. Siamo stati bravi a confermarci in quest'ultimo periodo e bisogna insistere per migliorare la classifica". D'altra parte lo Spezia cerca punti per la salvezza e Thiago Motta non fa i conti al ribasso: "Non firmo per un punto. I ragazzi stanno molto bene, quello che abbiamo fatto dà fiducia e adesso sotto con questo impegno difficile".