Diretta Venezia-Sampdoria ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Due squadre in crisi di risultati si affrontano in un primo e forse già decisivo, scontro salvezza. Il Venezia è reduce da tre sconfitte consecutive; la Sampdoria anche, con un bottino da brividi in trasferta, dove ha collezionato 5 ko di fila (nel girone di ritorno ha ottenuto due vittorie e otto sconfitte). "È arrivato il momento di spingere, di dimostrare chi siamo - le parole alla vigilia di Zanetti - prima o poi gli episodi gireranno anche. La battaglia per la salvezza andrà avanti fino all’ultima giornata". "Giochiamo contro una diretta concorrente, non possiamo scappare da questo tipo di responsabilità - la risposta di Giampaolo, che sfida per la prima volta il suo collega in panchina - sarà una partita molto importante".