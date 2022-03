Anticipi e posticipi serie A: Napoli-Roma si gioca a Pasquetta!

Il campionato di Serie A si avvia al rush finale. Con otto turni alla fine, è ancora accesissima la lotta per lo scudetto, ma anche per i piazzamenti europei e per la salvezza. La Lega Serie A, intanto, ha reso noto il calendario delle prossime tre giornate: dal 12° al 14° turno del girone di ritorno. Juve-Inter, gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al Tricolore, andrà in scena domenica 3 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium, mentre il match del Maradona tra Napoli e Roma si giocherà nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile alle ore 19. Ecco il calendario completo con anticipi e posticipi.