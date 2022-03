Serie A, il calendario di Milan, Napoli, Inter e Juve nella corsa scudetto

ROMA - Dopo la sosta per le nazionali e l'amarissima eliminazione dell'Italia dai Mondiali in Qatar, riprende il campionato di Serie A con la 31ª giornata, che ha in programma il derby d'Italia Juventus-Inter di domenica sera. Avvincente più che mai, quest'anno, è la lotta scudetto che vede il Milan di Stefano Pioli lanciato in vetta a 66 punti, reduce da tre vittorie di fila. Secondo a quota 63 c'è il Napoli di Luciano Spalletti, che è tornato a sognare grazie ai successi su Verona e Udinese. Terza a 60 punti è l'Inter di Simone Inzaghi, alle prese con una lunga crisi di risultati (7 punti nelle ultime 7 partite con un solo successo nel carniere): i campioni d'Italia hanno però una gara in più da giocare rispetto alle avversarie, il recupero in casa del Bologna, fissato oggi al 27 aprile. Quarta in classifica è la Juventus di Massimiliano Allegri con 59 punti, che recita il ruolo di outsider di lusso nella corsa al titolo. Ecco il calendario, giornata per giornata, delle quattro formazioni in lotta per la vittoria dello scudetto.